Tablet Android 12 iper-accessoriato (Mouse+Tastiera+Custodia) in offerta FOLLE su Amazon (-65%)

Cerchi un tablet entry-level Android iper-accessoriato ad un prezzo davvero conveniente? Allora ti consigliamo di scoprire subito questa interessante offerta di Amazon sul tablet G2, ora disponibile a soli 99,99€ grazie a uno sconto imperdibile del 65%. Questo tablet è dotato del sistema operativo Android 13, garantendo una esperienza di utilizzo veloce, intelligente e sicura. Inoltre, il suo potente processore da 2GHz assicura un’esperienza di streaming efficiente e fluida.

Personalizza le tue impostazioni con widget, schermo diviso, controlli parentali e multiutente, mantenendo al contempo la tua privacy protetta con crittografia dei dati, autorizzazioni utente e gestione delle notifiche. G2 non manca in termini di spazio di archiviazione. Dotato di 10GB di RAM e 64GB di spazio di archiviazione, supporta l’espansione della memoria MicroSD/TF fino a 1TB. Il nuovo Memory Manager fornisce suggerimenti utili per liberare spazio sul tablet. La connettività non è un problema con G2. Grazie al Bluetooth 5.0 e all’AGPS integrati, potrai goderti una trasmissione veloce e un posizionamento preciso.

Le porte disponibili includono una Type-C, un jack per cuffie AUX da 3,5 mm e un slot per schede SD/TF. Il tablet G2 presenta un display IPS full-colors da 10 pollici, offrendo colori brillanti e un tocco confortevole. La batteria da 6000mAh assicura un utilizzo prolungato, mentre gli altoparlanti stereo offrono un’esperienza uditiva surround 3D. Il pacchetto include vari accessori, tra cui un mouse, una tastiera, una custodia, un adattatore OTG, una pellicola protettiva per lo schermo e un dispositivo di ricarica. Non farti scappare questa offerta e acquistalo subito a meno di 100€.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.