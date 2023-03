Tablet Android 12 in SUPER OFFERTA su Amazon: costa solo 67€

Acquistare un buon tablet Android a meno di 100 euro è possibile: grazie alla nuova offerta Amazon, infatti, è possibile portarsi a casa il TECLAST P80T. Si tratta di un buon tablet economico, dotato di sistema operativo Android 12 e di specifiche complete che, per la fascia di prezzo, rendono il dispositivo un acquisto decisamente consigliato.

Con l’offerta in corso è possibile acquistare il tablet al prezzo scontato di 67 euro invece di 99 euro. Si tratta di uno sconto del 32% che rende il modello di TECLAST un acquisto decisamente consigliato, in rapporto al prezzo. Tra le specifiche troviamo un display HD, 3 GB RAM ed il supporto Wi-Fi 6 per una connessione sempre molto veloce.

Tablet Android economico ma completo: su Amazon c’è il TECLAST P80T

Il TECLAST P80T è un tablet Android completo ed economico, ideale per chi ha bisogno di un dispositivo che costa poco ma che garantisce un utilizzo senza limitazioni. Il tablet presenta un processore Allwinner A133 con CPU Quad-Core, 3 GB di memoria RAM e 32 GB di storage espandibile oltre ad una batteria da 4.000 mAh.

Il tablet di TECLAST può contare, inoltre, su di un display da 8 pollici con risoluzione di 1280 x 800 pixel. C’è poi il supporto Wi-Fi 6 oltre al sistema operativo Android 12 che va a completare un comparto tecnico decisamente completo, in rapporto al prezzo di vendita.

Con la nuova offerta Amazon è possibile acquistare il tablet di TECLAST ad appena 67 euro invece di 99 euro. Lo sconto è del 32% e rende il modello in questione uno dei più interessanti tablet economici con sistema operativo Android da acquistare oggi. Per accedere all’offerta è disponibile il link qui di sotto.

