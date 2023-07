Tablet Android 12 con mouse, cover e tastiera in super offerta su Amazon (solo 104€!)

Hai bisogno di un tablet performante, ma conveniente? Non cercare oltre! Il tablet PC G10 è disponibile su Amazon a soli 104,49€, offrendoti un’ottima esperienza a un prezzo vantaggioso. Questo tablet è dotato del sistema operativo Android 12 e di un potente processore octa-core, che migliora la stabilità e la compatibilità del sistema. Con 4 GB di RAM e 64 GB memoria, avrai spazio sufficiente per archiviare applicazioni, e-book, film, immagini e documenti di lavoro. Inoltre, la memoria può essere ulteriormente espansa tramite una scheda MicroSD/TF fino a 1 TB.

Il tablet G10 presenta un moderno schermo IPS da 10 pollici con sensore a film sottile, migliorando l’angolo di visione e la sensibilità al tocco. La batteria da 8000 mAh e la funzione di regolazione dinamica ottimizzano la durata della batteria, garantendo un’esperienza di utilizzo prolungata. Oltre a essere ideale per l’intrattenimento, il G10 è anche perfetto per il lavoro e lo studio. Supporta file desktop WPS e applicazioni di modifica e gestione dei file come WORD, EXCEL, PPT e PDF, tutte scaricabili tramite il Play Store.

Con fotocamera frontale e posteriore da 5 MP e 8 MP, doppi altoparlanti e la possibilità di effettuare chiamate vocali e videochiamate, il tablet G10 ti permette di rimanere connesso con familiari, amici e colleghi tramite diverse app di messaggistica e social media.

Il pacchetto include il tablet, un mouse wireless, tastiera, penna touch screen, custodia protettiva, auricolare, dispositivo di ricarica e adattatore OTG, offrendo una soluzione completa ad un prezzo davvero, davvero molto conveniente. Non farti scappare questa offerta e acquista il bundle con tablet, tastiera e mouse a soli 104,49€!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.