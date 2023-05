Tablet Android 12 a meno di 90€?! Sì, grazie a questa offerta imperdibile

Se stati cercando un tablet Android entry-level con un prezzo sfacciatamente aggressivo, abbiamo qualcosa che potrebbe interessarti. Oggi Amazon propone un interessante tablet Android da 10.1 pollici ad appena 89,90€. È un prodotto piuttosto solido, perfetto per chi cerca un tablet “da salotto”, come si suol dire: una soluzione perfetta per navigare online, guardare video su YouTube, serie TV su Netflix e Prime Video e di certo non ha voglia di svenare il portafoglio pagando 300 o 500€.

Questo tablet Android brandizzato Teclast offre una potente esperienza di gioco e lavoro grazie al suo sistema operativo Android 12 e al processore octa-core MT8183. Con il sistema operativo Android 12, certificazione Google GMS e un’interfaccia più fluida e veloce, avrai un maggiore controllo sulla privacy e sui dati. Il processore MT8183 raggiunge velocità fino a 2,0 GHz, con una GPU Mali-G72 e un sensore giroscopico, fornendo ottime prestazioni per tutte le tue attività.

Peraltro, è un ottimo primo tablet per una ragazza o un ragazzo, tant’è che, assieme ad una tastiera Bluetooth, è possibile usarlo per prendere appunti a lezione.

Il tablet dispone di 4 GB di RAM e 64 GB di memoria interna, espandibili fino a 1 TB, offrendo un’esperienza multitasking eccezionale. La memoria ad alta velocità da 4 GB è ideale per riprodurre giochi di grandi dimensioni e contenuti audiovisivi. Potrai godere di un’esperienza intensa durante l’ascolto di musica e la visione di video. Inoltre, il tablet supporta una scheda TF fino a 1 TB per espandere ulteriormente la capacità di archiviazione. Il device presenta uno schermo da 10,1 pollici con risoluzione 1280×800 IPS HD. Grazie alla tecnologia T-color, i colori e i dettagli dell’immagine sono migliorati, offrendo un’esperienza visiva di alta qualità. Il corpo semi-metallico leggero del tablet lo rende elegante e comodo da tenere in mano. Il touchpad utilizza un processo a 12 nm, riducendo la generazione di calore e garantendo prestazioni elevate. Grazie all’offerta di oggi, lo paghi 89,90€ invece di 119,99€. Non fartelo scappare!

