Tablet Android 10 pollici a PREZZO REGALO su Amazon (-71%)

Parliamo del classico tablet Android economico con display da 10 pollici. Pensato per le piccole esigenze di base, che è in grado di sostenere pienamente, il dispositivo si presenta con una dotazione super accessoriata e un incredibile sconto del 71%, almeno secondo quanto segnalato da Amazon. Sta di fatto che il prezzo finale è di soli 105,99 euro invece dei 365,99 segnalati di listino. Insomma, un vero affare.

Tablet Android 10 pollici: accessori e caratteristiche

Il tablet G10 è dotato del nuovissimo sistema Android 13, che offre una maggiore privacy e sicurezza dei dati, oltre a una velocità di funzionamento superiore. Questo sistema ti consente anche di personalizzare le impostazioni in base alle tue preferenze, con widget, schermo diviso, controllo genitori e la possibilità di creare più account utente. In questo modo, puoi condividere il tablet con la tua famiglia senza preoccupazioni.

Per quanto riguarda le prestazioni, il tablet G10 è alimentato da potenti processori da 2,0 GHz, che garantiscono un’esperienza fluida e veloce sia durante la navigazione che durante lo streaming di contenuti multimediali. Inoltre, la memoria è abbondante con 14 GB di RAM (6 GB di RAM integrata + 8 GB di RAM espansa) e 128 GB di ROM ad alta velocità. E se hai bisogno di ancora più spazio, puoi espandere l’archiviazione fino a 1 TB tramite una scheda microSD/TF. Avrai spazio sufficiente per tutte le tue app, foto, film, documenti e libri.

Il tablet G10 offre anche una connettività avanzata con doppio Wi-Fi (2,4 GHz e 5 GHz) per una connessione di rete più veloce e stabile. Inoltre, dispone di Bluetooth 5.0, che ti consente di collegare facilmente cuffie, tastiere e altri dispositivi Bluetooth.

Il display da 10 pollici del tablet G10 è eccezionale, con uno schermo che migliora la sensibilità e il comfort del tocco. Offre colori chiari e ricchi in diverse condizioni di illuminazione e filtra la luce blu per una visualizzazione più confortevole. Inoltre, il tablet è dotato di fotocamere anteriori e posteriori da 8 MP+5 MP, ideali per videochiamate con amici e familiari.

La batteria ad alta capacità da 8000 mAh ti permette di utilizzare il tablet per lungo tempo senza preoccuparti di doverlo ricaricare frequentemente. Puoi goderti ore di navigazione, streaming e lavoro senza interruzioni.

E non finisce qui. Con l’acquisto del tablet G10, riceverai anche una serie di accessori, tra cui una custodia, una tastiera Bluetooth, un mouse wireless, un adattatore da tipo C a USB, un cavo dati di tipo C e un caricabatterie UE. Questo pacchetto ti permette di utilizzare il tablet come un vero e proprio PC portatile 2 in 1.

Quindi, se stai cercando un tablet Android performante, con ampio spazio di archiviazione, schermo di alta qualità e una serie di accessori inclusi, non lasciarti scappare questa offerta eccezionale su Amazon.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.