Tablet Android 10 pollici, 128GB, 4G e con doppia fotocamera a meno di 100 euro

Se stai cercando un tablet Android da 10 pollici con ottime prestazioni e un prezzo vantaggioso, non perdere questa offerta su Amazon.

Puoi acquistare il Newmetab Tablet 10 Pollici, con 128GB di memoria interna e 6GB di RAM, a soli 98 euro invece di 165,99 euro, grazie al coupon sconto da applicare in pagina.

Tablet da 10 pollici in offerta: perfetto per la tua produttività

Il Newmetab Tablet 10 Pollici è un dispositivo versatile e potente, dotato del sistema operativo Android e certificato da Google GMS. Puoi scaricare tutte le app che vuoi dal Google Play Store, come Netflix, Disney+, Amazon Prime Video, WhatsApp e molti altri. Puoi anche navigare in internet con la connessione 4G o WiFi, e goderti i tuoi contenuti preferiti sullo schermo luminoso in vetro curvo 2.5D.

Il tablet ha un processore Octa-core da 2.0 GHz, che garantisce una fluidità e una velocità elevate. La memoria interna di 128GB è espandibile con una scheda TF, per avere tutto lo spazio che ti serve per le tue foto, i tuoi video e i tuoi documenti. La batteria da 7200 mAh ti offre un’autonomia di lunga durata.

Il Newmetab Tablet 10 Pollici ha anche due fotocamere di qualità: una posteriore da 16 MP e una frontale da 8 MP, per scattare foto, registrare video o fare videochiamate. Il tablet supporta anche la navigazione GPS, il Bluetooth 5.0, l’OTG e il Type C.

Non lasciarti sfuggire questa occasione unica di portarti a casa un tablet Android da 10 pollici a un prezzo imbattibile. Ricorda che il coupon sconto da applicare è valido fino ad esaurimento scorte.

