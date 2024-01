Tablet Android da 10,1" SUPER SCONTATO su Amazon, solo 89€

Se vuoi fare un vero colpaccio vai subito su Amazon e metti nel tuo carrello il Tablet Android SGIN a soli 89,99 euro, invece che 299,99 euro, applicando il coupon in pagina.

Potrai così avere un dispositivo eccezionale a un prezzo davvero vantaggioso. Adesso puoi risparmiare ben 210 euro sul totale. Con questo Tablet puoi farci di tutto senza sacrifici. Ha un ottimo display e uno scomparto hardware eccellente. Tieni presente però che si tratta di un offerta a tempo per cui devi fare alla svelta o finirà tutto a breve.

Tablet Android eccellente che costa pochissimo

Non c’è dubbio che in questo momento quello che più attira sia il prezzo molto basso. Tuttavia non è solo fumo negli occhi. Siamo di fronte a un ottimo prodotto. Monta un processore Octa-core supportato da ben 8 GB di RAM ed è dotato di una fotocamera posteriore da 8 MP e una frontale da 5 MP.

Possiede uno spazio interno per l’archiviazione da 128 GB che puoi espandere con una scheda microSD fono a 256 GB. Ha un bellissimo display FHD da 10,1 pollici con pannello IPS perfettamente visibile da qualsiasi angolazione. Monta una batteria da 6.000 mAh che dura per tutto il giorno e si ricarica rapidamente. E possiede due speaker di qualità per un audio perfetto.

Assolutamente l’offerta del giorno nella categoria. Quindi non aspettare che sia troppo tardi. Vai immediatamente su Amazon e acquista il tuo Tablet Android SGIN a soli 89,99 euro, invece che 299,99 euro, applicando il coupon in pagina. Se completi l’ordine adesso lo riceverai a casa tua entro pochi giorni senza costi aggiuntivi, grazie ai servizi Prime. Se non sei ancora abbonato fallo ora cliccando qui.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.