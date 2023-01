Tablet 8 pollici con WiFi 6, già tuo ad appena 67€: FOLLIA Amazon

Il tablet TECLAST è dotato di caratteristiche avanzate che lo rendono un dispositivo ideale per lavorare, giocare e navigare in modo intelligente e veloce. Il sistema operativo Android 12 è al centro di questa esperienza, offrendo un’interfaccia user-friendly e compatibilità con molte applicazioni.

La capacità della batteria di 4000 mAh e l’ottimizzazione del sistema operativo e del processore rendono il tablet efficiente e duraturo, con un’autonomia fino ad 8 ore per la visione di video.

Sconto pazzesco per il tablet TECLAST su Amazon

Il processore Allwinner A133 quad-core a 64 bit, con una frequenza massima di 1,6 GHz, garantisce prestazioni veloci ed affidabili. La ROM da 32G offre sufficiente spazio per le applicazioni e può comunque essere espansa fino a 512 GB tramite scheda TF. La GPU Rogue GE8300 di PowerVR dà vita ad una grafica sorprendente, con video fluidi e coinvolgenti esperienze di gioco.

Il tablet TECLAST è anche dotato di uno schermo IPS da 8 pollici con risoluzione 1280×800 pixel e proporzioni 16:10: ottimo per guardare film e navigare online. La cornice stretta da 6 mm rende il dispositivo elegante ed alla moda. La connettività wireless è garantita da Bluetooth 5.0 e Wi-Fi ad alta velocità, che permettono di accedere ad internet ed al telefono contemporaneamente.

In conclusione, il tablet TECLAST è un dispositivo versatile e potente, dotato di caratteristiche all’avanguardia che lo rendono ideale per una vasta serie di attività. La sua batteria duratura, la potenza del processore, la grafica sorprendente e la connettività wireless affidabile lo rendono un’opzione attraente per tutti coloro che cercano un tablet di alta qualità spendendo poco.

Fai la scelta giusta, prima che sia tardi, e metti nel carrello il tuo nuovo tablet TECLAST ad un prezzo di circa 67 euro, grazie ad un irripetibile sconto del 32%, e lo riceverai a casa con spedizione gratuita in pochissimi giorni.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.