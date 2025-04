Tablet 2 in 1 con tastiera e mouse a 84 euro

Se cerchi un tablet 2 in 1, per studiare, guardare serie tv, navigare online, ma vuoi spendere poco, abbiamo l’offerta perfetta per te. Il Newest Tablet è il dispositivo ideale, con uno schermo da 10 pollici, versatile e potente, progettato per soddisfare le esigenze di chi cerca un’esperienza tecnologica avanzata e completa. Dotato del sistema operativo Android 14, questo tablet offre un’ottimizzazione superiore dell’architettura di sistema, garantendo una gestione efficiente delle risorse e una maggiore sicurezza.

Su Amazon lo trovi in sconto a 89,99 euro, puoi applicare un coupon da 6 euro per pagarlo solo 83,99 euro, con tanto di mouse e tastiera inclusi.

Tablet 2 in 1 in offerta

Il tablet è equipaggiato con un processore Octa-Core a 2.0 GHz, che assicura prestazioni fluide e reattive sia per il lavoro che per il gioco. La memoria RAM è di 22 GB, con una configurazione che include 6 GB di RAM fisica e 16 GB espandibili, consentendo un multitasking senza intoppi. La capacità di archiviazione interna è di 128 GB, espandibile fino a 1 TB tramite schede Micro SD/TF, offrendo spazio sufficiente per conservare file multimediali di grandi dimensioni e applicazioni complesse.

La connettività è un punto di forza del dispositivo, grazie al supporto per Wi-Fi dual-band 2.4G/5G e Bluetooth 5.0, che garantisce connessioni stabili e veloci sia per navigare su internet che per collegarsi ad altri dispositivi. Il tablet include anche la certificazione WideVine L1, che consente la visione di contenuti in alta definizione su piattaforme come YouTube e protegge la privacy dell’utente durante la navigazione.

Il display da 10 pollici offre una risoluzione nitida e dettagliata, ideale per la visione di video e la lettura. Le fotocamere, una frontale da 5 MP e una posteriore da 8 MP, sono sufficienti per catturare momenti speciali e partecipare a videoconferenze con qualità accettabile. La batteria da 8000 mAh assicura un’autonomia prolungata, permettendo di utilizzare il tablet per lunghe sessioni senza preoccuparsi della ricarica.

Il dispositivo è disponibile in un pacchetto completo che include una tastiera e un mouse Bluetooth, trasformandolo in un vero e proprio sistema 2 in 1 pronto all’uso per lavoro e intrattenimento. Inoltre, il tablet supporta il GPS, utile per applicazioni di navigazione e localizzazione. Il colore del dispositivo è blu, conferendogli un aspetto moderno e attraente.