Tablet 10,5" e 256 GB di memoria al 40% con il codice segreto

Se vuoi un tablet dalle ottime prestazioni spendendo il meno possibile allora non devi perdere questa occasione che ti sto segnalando. Se vai adesso su Amazon puoi aggiungere al tuo carrello Blackview Tab 15 Pro a soli 150,99 euro, invece che 249,99 euro, inserendo il codice promozionale LP8N6H8X al momento del pagamento.

Ebbene sì, se fai veloce puoi quindi avvalerti di questo sconto esagerato del 40% e risparmiare la bellezza di 100 euro sul totale. Avrai per le mani un dispositivo eccezionale, in questo momento probabilmente con il miglior rapporto qualità prezzo. Inoltre questa offerta ti dà la possibilità di acquistare subito e pagare in comode rate con Cofidis al checkout.

Tablet Android economico ma che non delude

Nonostante il prezzo sia veramente molto basso puoi stare certo che non rimarrai assolutamente deluso dall’acquisto. Infatti potrai tranquillamente aprire le app, navigare sul web, usare tutti i programmi che desideri e i giochi senza nessun problema. Monta un potente processore Octa-core con a supporto 8 GB di RAM che puoi espandere in modo virtuale a 14 GB.

Possiede uno slot per scheda SIM che ti permettono di usarlo come se fosse uno smartphone e puoi navigare sul web con la connessione LTE 4G. Inoltre ha ben 256 GB di memoria interna che ti consentono di archiviare quello che vuoi senza sacrifici. Ha una mega batteria da 8230 mAh e un bellissimo display da 10,5 pollici perfettamente visibile. In confezione trovi anche una pellicola protettiva e una penna digitale.

Non perdere tempo perché la promozione è destinata a durare pochissimo. Vai subito su Amazon e acquista il tuo Blackview Tab 15 Pro a soli 150,99 euro, invece che 249,99 euro, inserendo il codice promozionale LP8N6H8X al momento del pagamento. Se completi l’ordine adesso lo riceverai a casa tua già domani senza costi aggiuntivi, grazie ai servizi Prime. Se non sei ancora abbonato fallo ora cliccando qui.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.