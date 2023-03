Tablet 10" super accessoriato a 90€: prezzo Amazon INASPETTATO (pochi pezzi)

Questo kit composto da un eccezionale tablet da 10″ e un sacco di accessori, a questo prezzo, è assolutamente un regalo. Infatti, con 90€ circa appena ti accaparri il dispositivo, ma anche una pratica custodia, un pennino, un mouse, una tastiera e diversi altri gadget da utilizzare per portare al massimo la tua produttività in movimento.

Interessante anche la scheda tecnica, a partire dall’ampio display, che ti permetterà di sfruttare al meglio il processore octa core, affiancato da 4GB di memoria RAM e 64GB di storage interno. Goditi tutto quello che il sistema operativo Android 11 può offrirti, inclusi i servizi Google. Non perdere la ghiotta occasione Amazon del momento: completa l’ordine al volo per approfittarne. Godi anche di spedizioni super rapide e gratuite, garantite dai servizi Prime. Attenzione: si tratta di un’offerta a tempo limitato, le scorte a disposizione sono poche.

Decisamente, si tratta dello strumento perfetto per lavorare in mobilità oppure semplicemente per divertirsi. Che si tratti di effettuare una videochiamata, di modificare un foglio di lavoro, di navigare su Internet, di fare un giro sui social oppure di godersi un film, non ci saranno problemi. Questo prodotto non potrebbe essere più versatile, complice anche l’eccezionale autonomia energetica. Infatti, a bordo c’è una batteria da ben 8000 mAh, sufficiente per garantirti tante ore di utilizzo prima del dover ricorrere alla ricarica.

I moltissimi accessori in dotazione completano il prodotto e lo rendono di fatto ancora più utile. L’abbinata tastiera, pennino e mouse è assolutamente il massimo quando si tratta di produttività. Non mancano però anche degli auricolari e, naturalmente, il caricabatterie. Per finire, a garantire la totale protezione di questo eccezionale tablet, una pratica custodia che diventa anche un supporto. L’ampio display da 10″ in alta risoluzione è esattamente quello che ti serve per un utilizzo prolungato, che però non affatichi la vista.

A chi è adatto quindi questo device? Praticamente alla la maggior parte degli utenti. A tutti coloro che quotidianamente hanno bisogno di uno strumento affidabile per lavorare o divertirsi. Certo, non è un tablet al quale richiedere prestazioni esagerate, ad esempio per lunghe sessioni di gaming oppure per un montaggio video: non avrebbe senso aspettarselo da questo tipo di prodotto. Per tutto il resto delle esigenze, si tratta sicuramente della scelta ideale.

Non perdere l’occasione di fare un golosissimo affare su Amazon: completa l’ordine adesso per avere l’intero kit a 90€ circa appena con spedizioni veloci e gratuite, garantite dai servizi Prime. La disponibilità in promozione è decisamente limitata: sii molto rapido per approfittarne.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.