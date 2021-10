Tablet 10 pollici super tecnologico: supporta il 5G e non solo

Un bel tablet 10 pollici ci vuole sempre in casa. Per un motivo o per un altro potrebbe tornare utile e gli ultimi due anni a questa parte lo hanno dimostrato bene. Se ancora non ne possiedi uno, su Amazon hai l'occasione di acquistarne uno a prezzo ottimo: soli 113,61€. Il ribasso del 15% è molto conveniente anche perché arriva con i suoi accessori abbinati.

Le spedizioni sono veloci e senza costi aggiuntivi su tutto il territorio italiano.

Tablet 10 pollici: ecco cosa devi sapere su questo modello

Disponibile in colorazione verde, il tablet 10 pollici di Duoduogo non ha nulla da invidiare a quelli di grossi brand. Completo di tutto è più che perfetto per un utilizzo quotidiano e privo di grosse esigenze. Con certificato GMS di Google puoi stare tranquillo che sia ottimo dal momento che integra tutti i servizi Google e ti permette di fare davvero tutto ciò che vuoi.

Il suo display, come fa intendere il nome, è da 10 pollici in risoluzione 1280*800. Questa caratteristica ti permette di utilizzarlo anche per la visione di contenuti multimediali come video o streaming in libertà.

A supportare le tue azioni trovi un processore potente che viene affiancato da 4 GB di RAM e 64 GB di memoria di archiviazione che però puoi espandere fino a un massimo di 128 GB in libertà. Inoltre non ti fa mancare proprio nulla visto che integra sia una fotocamera frontale che una posteriore per divertirti come vuoi.

Cos'altro devi sapere? Beh, che è Dual WiFi e che possiede una batteria da 6000mAh per stare fuori anche una giornata intera.

Arriva a casa tua con la tastiera e il mouse abbinati.

Acquista subito il tuo tablet 10 pollici su Amazon a soli 113,61€. Lo ordini e lo ricevi in uno o due giorni lavorativi con le spedizioni Prime.