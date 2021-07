Il tablet di Azumai è in promozione su Amazon. In piccolo ribasso del 15% ti permette di risparmiare qualche decina di euro e acquistare il prodotto per due spicci ossia soli 84,98€.

Lo ordini e lo ricevi in una manciata di giorni gratuitamente e su tutto il territorio italiano.

Azumai: un tablet 10 pollici che vale la pena

Un tablet fa sempre comodo, soprattutto in questo periodo estivo in cui ci si vuole riposare al fresco e non stare rilegati sul divano o alla scrivania. Semplice e lineare, il dispositivo di Azumai ti offre tutto ciò di cui hai bisogno senza dover spendere una cifra assurda. In più ha delle specifiche tecniche che sono ottime.

Grazie alla presenza del Google Play Store scarichi le applicazioni che più ti piacciono. Questo ti fa intuire che sono disponibili quelle per lo streaming, migliaia di giochi e tanto altro ancora. In poche parole hai un mondo a tua disposizione.

Il processore è importante così come la RAM installata: sono ben 4 i GB a disposizione e rendono l'utilizzo fluido e dinamico. Non ti preoccupare di non poter aprire più app alla volta. Infine la memoria la puoi espandere per avere in doppio dello spazio a disposizione.

Chicca di questo dispositivo è che supporta sia la connessione WiFi che la rete 5G: navigare alla velocità della luce ora è possibile anche su Tablet.

Acquista subito il tablet 10 pollici di Azumai su Amazon a soli 84,98€, Lo ricevi in sole 48 ore a casa se hai un abbonamento Prime. In caso contrario, invece, le spedizioni sono gratuite presso i punti di consegna.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.

