Il tablet X7 di Yestel è in offerta lampo su Amazon: a soli 98,35€ si acquista insieme ai suoi accessori. Il ribasso del 39% corrisponde a uno sconto esclusivo di 61,64€ che rende l'acquisto un affare.

Tablet YESTEL X7: perché acquistare questo modello

Con un prezzo assolutamente riduttivo, il tablet Yestel X7 è in offerta in un bundle che comprende al suo interno tutti gli accessori per utilizzarlo come meglio si preferisce. Disponibile in colorazione nera, è un prodotto da considerare se si è in cerca di un dispositivo del genere.

Montante un display con ampiezza di 10,00 pollici, il device offre una visione dei contenuti ottimizzata grazie alla risoluzione HD. Le cornici sono abbastanza sottili e migliorano l'esperienza visiva finale.

Il processore montato è un MTK quad core che viene abbinato a 4 GB di RAM e 64 GB di memoria di archiviazione per prestazioni sempre in linea. La memoria, poi, può essere espansa mediante MicroSD fino a un massimo di 128 GB.

Il tablet è dotato di un apparato fotografico completo, infatti è presente sia una fotocamera frontale da 5 megapixel che una posteriore da 8 megapixel. In tal modo si possono effettuare videochiamate e quant'altro con facilità.

Altra caratteristica interessante è la batteria da 8000mAh che assicura un'autonomia più che sufficiente a passare una giornata fuori casa in tranquillità.

Come riportato in precedenza, infine, il tablet arriva incluso di tutti i suoi accessori. Tra questi sono presenti un mouse wireless, un cavo di alimentazione tipo C, il caricabatterie, una tastiera Bluetooth e una penna ordinaria.

Il modello X7 di Yestel è acquistabile su Amazon a soli 98,35€ in colorazione nera. Acquistandolo oggi potrai riceverlo in sole 48 ore se sei abbonato Prime. In caso contrario, le spedizioni sono gratuite ma operate in circa una settimana.

