Tablet da 10 pollici con CPU Octa-cor a 90€ è una vera FOLLIA

Vuoi acquistare un tablet e spendere pochissimo? Allora vai immediatamente su Amazon e metti nel tuo carrello questo firmato YESTEL a soli 90,85 euro, invece che 159,85 euro, applicando il coupon in pagina.

Se fai in fretta oggi puoi avvalerti di un ribasso del 15%, più un ulteriore sconto con il coupon, per un risparmio totale di ben 69 euro. Inoltre questa offerta, ti dà la possibilità di acquistare subito e pagare in comode rate a tasso zero con Cofidis al checkout. È un’esclusiva a tempo limitato per gli abbonati ad Amazon Prime. Se non sei ancora iscritto al servizio fallo adesso cliccando qui.

Tablet da 10 pollici con Android 11 e custodia inclusa

Non ci sono dubbi che è il prezzo a far luccicare gli occhi. Tuttavia non è tutto fumo. Questo è un ottimo dispositivo, dotato di un processore Octa-core con 4 GB di RAM che garantiscono performance eccellenti. Possiede anche 64 GB di memoria interna che potrai espandere con una microSD fino a 1 TB.

Nasconde una batteria ad gigante da 8000 mAh che ti permetterà di usarlo per tutto il giorno. Possiede un display FHD da 10 pollici, una fotocamera posteriore da 13 MP e una frontale da 5 MP. Potrai sbloccarlo con la tecnologia Face ID per una maggiore sicurezza. Inoltre è molto maneggevole, pesa solo 420 grammi ed è spesso 6,9 mm.

Non ci sono dubbi, a un prezzo così basso non trovi di meglio. Dato che queste promozioni con i coupon scadono sempre in fretta devi essere rapido. Quindi vai subito su Amazon e acquista il tuo Tablet YESTEL a soli 90,85 euro, invece che 159,85 euro, applicando il coupon in pagina. Se completi l’ordine adesso lo riceverai a casa tua già domani senza costi aggiuntivi, grazie ai servizi Prime. Se non sei ancora abbonato fallo ora cliccando qui.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.