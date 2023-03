Tablet 10 pollici con slot SIM per rete 4G a meno di 100€, affare

La ricerca di un tablet economico ma fantastico può terminare qui. Non perché non ne esistono alla tua portata ma perché ho trovato proprio il modello perfetto: 10 pollici, Android e con tanto di slot SIM per poter navigare anche fuori casa. Se questo non è un affare, aspetta di sapere il prezzo!

Acquistalo adesso su Amazon all’incredibile prezzo di 99€. Aggiungilo subito al tuo carrello e completa l’acquisto prima di fartelo scappare perché qui vige il prezzo minimo ma resa massima.

Potrai riceverlo a casa con una spedizione veloce e gratuita grazie al abbonamento Amazon Prime.

Il tablet da 10 pollici che hai sempre desiderato

Se sei stanco di studiare e prendere appunti su fogli vari o vorresti rilassarti sul divano girando sui social, di sicuro avrai preso in considerazione di acquistare un tablet. Se non sai quale scegliere e vuoi una soluzione economica ma comunque buona, con questo potrai tranquillamente lavorare e studiare senza problemi senza rinunciare a giochi e servizi in streaming.

Lo schermo da 10 pollici ti offre una visione immersiva e con una risoluzione Full HD. La memoria interna ha una grandezza di ben 64GB che potrai ampliare in qualsiasi momento tramite scheda SD. Non avrai quindi mai problemi di spazio. Inoltre grazie ai servizi Google integrati puoi scaricare praticamente qualunque applicazione quindi non scendi a compromessi.

Un altro suo punto a favore è il fatto che sia dotato di 2 slot per SIM in modo da poterti collegare sempre a internet senza dover per forza sfruttare il Wi-Fi, cosa veramente comoda se lo userai fuori casa. Non mancano, poi, all’appello fotocamera frontale e posteriore, Bluetooth e GPS.

Pensa che lo ricevi a casa con tanto di cover protettiva e un cavo USB con adattatore per la ricarica.

Non farti scappare questa incredibile offerta su Amazon e acquista subito il tuo Tablet con Android 11 a soli 99€ con un click.

Con Amazon Prime hai sempre spedizioni gratuite e veloci in tutta Italia.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.