Tablet 10 pollici Android, il prezzo CROLLA e scende sotto i 100€

Hai sempre desiderato un tablet ma li hai sempre trovati a prezzi spaventosi? Finalmente realizzi i tuoi desideri spendendo meno di 100 euro e per un prodotto che è perfetto.

Questo modello di BENEVE è andato in sconto su Amazon, sai che ti dico? Che non hai un minuto da perdere. Collegati e approfitta del ribasso del 21% ora, lo porti a casa con soli 95€.

Delle spedizioni non ti preoccupare, lo sai che sono gratuite in tutta Italia e se hai Prime sono anche veloci.

Tablet 10 pollici Android, come dirgli di no?

Completo di tutto, questo tablet è strepitoso. Lo puoi utilizzare tutti i giorni senza mai avere problemi per scuola, lavoro e tempo libero.

Con questo display da 10 pollici in risoluzione avanzata non hai niente da temere. Infatti ti godi tutto quello che vuoi senza se e senza ma. Colori sgargianti e dimensioni ottime sia per lo streaming che per app e gaming mobile.

Non mancano all’appello caratteristiche come:

doppia fotocamera interna ed esterna;

interna ed esterna; 32 GB di memoria che espandi con micro SD in caso di bisogno;

in caso di bisogno; audio potente;

batteria capiente che ti supporta fuori casa senza necessità di portare dietro il caricatore.

La versione di Android montata sopra è la 11, la utilizzi così come fai con lo smartphone e scarichi tutte le app che vuoi dal Google Play Store perché sì, i servizi Google sono presenti e non incontri intoppi.

Insomma, per il prezzo che ha è un gioiellino in regalo. Non aspettare un secondo in più e approfitta della promozione su Amazon, porti a casa questo Tablet 10 pollici con appena 95€. Delle spedizioni, come già detto, non ti preoccupare: sono gratuite e veloci in tutta Italia con i servizi Prime attivi sul tuo account.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.