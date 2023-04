Tablet da 10,51" Dual Sim e processore Octa-core a 179€ su Amazon

Oggi se fai presto puoi approfittare di un’offerta davvero imperdibile e portarti a casa un dispositivo eccezionale a un prezzo decisamente vantaggioso. Vai subito su Amazon e metti nel tuo carrello il tablet Jumper da 10,51 pollici a soli 179,99 euro, invece che 719,99 euro.

Hai capito bene, non ci sono errori, in questo momento puoi beneficiare di uno sconto pazzesco del 75% che ti permette di avere un risparmio incredibile. Inoltre se preferisci puoi anche acquistare subito e pagare in comode rate con Cofidis al check-out.

Tablet Jumper: bellissimo display e mega batteria

Sono davvero molte le caratteristiche che rendono questo tablet una delle offerte migliori di oggi. Ovviamente non si può non considerare il prezzo che è davvero bassissimo. Ma oltre a questo siamo di fronte a un ottimo dispositivo con un bellissimo display FHD da 10,51 pollici, una fotocamera posteriore da 13 MP e una anteriore da 5 MP.

Monta il potente processore Octa-core Unisoc T616 con supporto 8 GB di RAM e 128 GB di memoria disponibile che potrai espandere fino a 1 TB con una microSD. Possiede due slot per Sim che ti danno quindi la possibilità di sfruttare la tecnologia 4G per navigare su Internet. E poi ha una super batteria da 7000 mAh che ti dà la possibilità di poterlo usare fino a 10 ore.

Non c’è che dire a un prezzo così basso non puoi trovare di meglio. Fai veloce dunque, prima che le unità disponibili finiscano. Vai su Amazon e acquista il tuo tablet Jumper da 10,51 pollici a soli 179,99 euro, invece che 719,99 euro. Se completi l’ordine ora lo riceverai a casa tua entro pochi giorni senza costi aggiuntivi, per gli abbonati ai servizi Prime. Se non sei ancora iscritto fallo adesso cliccando qui.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.