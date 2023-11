Tablet da 10,4 pollici, Dual SIM, 8GB/128GB a 70€ in MENO

Hai bisogno di un tablet ma non sai quale scegliere tra tanti modelli in commercio? Vorresti qualcosa di economico ma senza sacrificare troppo le prestazioni? Allora ho trovato l’offerta perfetta. Vai subito su Amazon e metti nel tuo carrello Teclast T40 da 10,4 pollici a soli 129,98 euro, invece che 199,99 euro, applicando il coupon in pagina.

Non ci sono assolutamente errori ma solo uno sconto gigante che ti permette di risparmiare ben 70 euro sul totale. Inoltre questa offerta ti dà la possibilità di acquistare subito e pagare in comode rate con Cofidis al checkout.

Tablet potente a prezzo che non ha rivali

Nonostante questo sia ovviamente un dispositivo pensato per chi non vuole spendere tantissimo siamo di fronte a un ottimo prodotto che non ti deluderà affatto. Monta un potente processore Octa-core che ha poi ben 8 GB di RAM a supporto che puoi anche ampliare virtualmente a 16 GB.

Possiede ben 128 GB di memoria interna che puoi espandere con una scheda microSD. Ha un bellissimo display bello grande da 10,4 pollici molto luminoso e visibile. Una mega batteria da 7200 mAh che si ricarica rapidamente e dura a lungo. Due speaker per un audio eccellente e fotocamera posteriore da 13 MP per scatti e video in alta risoluzione.

Puoi stare sicuro che a questa cifra non c’è di meglio. Per cui fai presto perché da un momento all’altro l’offerta potrebbe scadere. Quindi dirigiti su Amazon e acquista il tuo Teclast T40 da 10,4 pollici a soli 129,98 euro, invece che 199,99 euro, applicando il coupon in pagina. Se completi l’ordine adesso lo riceverai a casa tua entro pochi giorni senza costi aggiuntivi, grazie ai servizi Prime. Se non sei ancora abbonato fallo ora cliccando qui.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.