Tablet da 10,1 pollici con Android 12, WiFi, LTE al 70% su Amazon

Voglio dirgli subito che un’offerta del genere durerà un soffio, quindi se vuoi avvalertene dovrai essere super veloce. Vai adesso su Amazon e metti nel tuo carrello il tablet Jumper M10s a soli 171 euro, invece che 599 euro, applicando il coupon in pagina.

Goditi questo doppio sconto del 70% più un ulteriore 5% per fare un vero colpaccio. Inoltre questa offerta prevede anche la possibilità di acquistare subito e pagare a rate con Cofidis al check-out. Questo tablet è compatto e leggero, offre delle ottime prestazioni, ha una batteria gigante e potrai sfruttare sia la tecnologia WiFi che la connessione LTE.

Tablet Jumper M10s: un mostro a poco prezzo

Il tablet Jumper M10s monta un potente processore Octa-core con a supporto 6GB di RAM che ti garantiranno ottime prestazioni. Ha un display IPS HD da 10,1 pollici dai colori intensi e vividi, che restituisce immagini nitide e fluide. Sicuramente perfetto per guardare contenuti video ma anche per lavorare con programmi e giocare, grazie anche al veloce sistema operativo Android 12.

Non dovrai preoccuparti della memoria che si esaurisce subito perché avrai a disposizione ben 128GB di spazio di archiviazione. Potrai anche espanderli tramite micro SD fino al 256GB. Puoi sfruttare sia la connessione WiFi che LTE, inserendo una scheda SIM. Quindi potrai anche fare chiamate come se fosse uno smartphone. Ha una batteria che ti permetterà di usarlo per 7 ore a pieno regime con una sola ricarica. È poi dotato di una fotocamera posteriore da 13MP e anteriore da 5MP.

Non perdere questa straordinaria opportunità che difficilmente si potrà ripetere. Approfittane subito e sii veloce. Vai adesso su Amazon e acquista il tuo tablet Jumper M10s a soli 171 euro, invece che 599 euro, applicando il coupon in pagina. Grazie ai servizi Prime la consegna è veloce e gratuita su tutto il territorio nazionale.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.