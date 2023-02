Tablet da 10,1" con Android 12, 8GB di RAM e 128GB di memoria a 203€

Se vuoi un tablet che abbia un ampio schermo e che sia performante, senza spendere un capitale, allora oggi è il tuo giorno fortunato. Vai subito su Amazon e metti nel tuo carrello il Tablet DOOGEE T10 a soli 203,99 euro, invece che 289,99 euro.

Grazie a questo sconto del 30% avrai un bel risparmio di 86 euro sul totale. Inoltre questa offerta prevede anche la possibilità di acquistare subito e pagare in comode rate con Cofidis al check-out. Nonostante non sia di una marca conosciuta, questo tablet ha delle ottime caratteristiche che farebbero invidia anche a brand più rinomati. Non delude affatto.

DOOGEE T10 è il tablet economico che spinge sull’acceleratore

Questo tablet ha un bellissimo e ampio schermo da 10,1 pollici con display FHD IPS dai colori luminosi e realistici. Una risoluzione 1920 x 1200 e un rapporto dello schermo 16:10 per immagini sempre eccellenti. La qualità dei video o dei giochi non è assolutamente in discussione. E poi ha due altoparlanti che restituiscono un audio eccellente e coinvolgente.

È dotato del processore Spreadtrum T606 Octa-core con frequenza fino a 1,6 GHz, con a supporto ben 8GB di RAM fisica e la possibilità di espanderla a 15 con 7GB di RAM virtuale. Insomma anche le prestazioni sono garantite. Poi, grazie ai 128GB di memoria espandibili fino a 1 TB con una microSD, potrai archiviare tutto quello che vuoi senza problemi. Ha un design sottile e leggero che lo rende pratico per averlo sempre con te. Possiede una batteria da 8300 mAh in grado di durare per più di 11 ore. E con la ricarica rapida è subito pronto a una nuova avventura in pochissimo tempo.

Sbrigati perché un offerta così allettante non può durare a lungo. Vai subito su Amazon e acquista il tuo Tablet DOOGEE T10 a soli 203,99 euro, invece che 289,99 euro. Grazie ai servizi Prime la consegna è veloce e gratuita in tutto il territorio nazionale.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.