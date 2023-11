Swiffer Duster: 48 piumini catturapolvere a 21€ per il Black Friday

Con il Black Friday di Amazon fai anche scorta di ciò che ti serve per tenere pulita la casa a prezzi sorprendenti. Acquista 48 Piumini Catturapolvere Swiffer Duster a soli 21,99 euro, invece di 45,99 euro. Stiamo parlando del 50% di sconto! In pratica a metà prezzo rispetto a quanto costano di solito. Sbrigati però perché è un’offerta lampo con disponibilità limitata. La consegna gratuita è disponibile per tutti i clienti Prime.

Swiffer Duster 48 Piumini Catturapolvere: la perfezione senza faticare

Pulisci in modo profondo senza fatica grazie ai 48 Piumini Catturapolvere Swiffer Duster a soli 21,99 euro, invece di 45,99 euro. Grazie alla loro trama elettrostatica catturano la polvere senza portarla in giro. Inoltre, grazie alla loro forma e dimensione, raggiungono i punti più difficili dove altri prodotti non riescono ad arrivare. Realizzati con il 33% di fibre riciclate rispetta anche l’ambiente.

Acquistali subito al 50% di sconto. Approfitta adesso del Black Friday Amazon attivando la tua prova gratuita di 30 giorni ad Prime se ancora non sei iscritto al servizio. Per te tantissimi vantaggi tra cui pagamenti a rate tasso zero (quando disponibile), consegna e reso gratuiti, garanzia clienti Amazon, Prime Video, Amazon Music, Audible e tanto altro.

Scegli il prodotto che fa per te tra le tantissime offerte Black Friday su Amazon a questo link.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.