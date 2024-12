Swarovski promo SCINTILLANTI per Natale su Amazon: occasioni da 35€ a 59,99€

Tanti bellissimi prodotti Swarovski in promozione su Amazon a prezzo super contenuto in occasione del Natale. Scegli ora fra le tante occasioni a tempo limitato da mettere sotto l’albero, ma sii veloce perché la disponibilità è limitata a poche unità per tipologia di prodotto.

Cover per Apple Watch, super brillante, a 35€.

Orecchini super luminosi, collezione “Solitaire” a 42,78€.

Orecchini taglio tondo con pietre scintillanti a 45,31€.

Orecchini tondi a lobo, con placcatura in rodio a 45,50€.

Orecchini a lobo “Mini” a 44,52€.

Bracciale semi rigido con pietre blu a 59,50€.

Orecchini pendenti dorati con ciondolo a forma di cuore a 58,96€

Collana collezione “Sublima” con ciondolo blu a 57€.

Bracciale “Hyperbola” con cuore e infinito intrecciati a 57,12€.

Collana Attract a 52,43€.

Orecchini con pendenti, taglio “Pear” a 55,64€.

Orecchini “Gema” con pietra verde a 55,99€.

Collana con pendente “Magic” a forma di fiocco di neve a 58,69€.

Orecchini a lobo dorati, con simbolo dell’infinito, a 59€.

Lascia che queste meraviglie firmate Swarovski ti conquistino, approfitta degli sconti Amazon e concludi i tuoi super affari di Natale. Non pensarci troppo però, la disponibilità è limitata.