SVENDITA totale, prezzi smart per Realme: TWS, tablet e smartphone

Fare affari non è mai stato così conveniente. Hai un’occasione unica su Amazon dove diversi prodotti Realme sono andati in promozione. Se avevi voglia di acquistare un tablet, uno smartphone o perché no, anche un paio di auricolari Bluetooth… Beh, questo è il tuo momento.

Con sconti di diverse portare, riesci ad ottenere il prezzo migliore online. Non aspettare un secondo in più e collegati immediatamente sulla pagina.

Le spedizioni, come sempre, sono gratuite e veloci in tutta Italia con i servizi Prime attivi sul tuo account.

Realme fuoritutto: tutti i prodotti da non perdere in offerta ora

Realme è un brand che merita di essere preso in considerazione. Negli anni è riuscito a scoprire un po’ tutti soprattutto perché a basso prezzo, ti permette di avere prodotti eccellenti e che non deludono.

Senza perdere ulteriore tempo, ti faccio sapere ciò che trovi in offerta.

Auricolari Bluetooth Realme

Auricolari Buds Air 3 super comodi da indossare in ogni dove e quando. Con cancellazione del rumore e Bluetooth 5.2 non incontri problemi. Utilizzali per chiamate o per ascoltare musica.

Disponibili su Amazon a soli 45,99€ con ribasso del 23%.

Auricolari Buds Air 3 Neo, molto simili ai precedenti ma con un design più slanciato. Anche questi hanno la cancellazione del rumore, Bluetooth 5.2 ma sono anche impermeabili per utilizzarli pure quando ti alleni.

Disponibili su Amazon a soli 26.99€ con un ribasso del 33%.

Auricolari Buds Air 3S perfetti se hai bisogno di un’autonomia che non si esaurisce mai. Con Bluetooth 5.3, impermeabilità certificata e riduzione ottimizzata del rumore non hai niente da perdere.

Disponibili su Amazon a soli 39,99€ con un ribasso del 20%.

Smartphone e tablet in promozione

Narzo 50A Prime è lo smartphone perfetto per l’utilizzo quotidiano e la spesa minima. Display ampio, qualità Full HD+ e fotocamere per non fare a meno di niente. Con 64 GB di spazio non vai mai stretto.

Disponibile su Amazon a soli 107,61€.

C55, invece, è lo smartphone Realme che si adatta un po’ a tutti ed incarna lo spirito più creativo. Con ricarica extraveloce da 33W e batteria che ti porta al giorno dopo, non hai mai problemi. 128GB di memoria e fotocamera da 64MP.

Disponibile su Amazon a soli 199,99€.

Pad Mini, infine, è il tablet dei sogni. Sottile, leggero, moderno e portatile. Con 8,7 pollici di dimensioni e risoluzione avanzata hai sistema Android e servizi Google pronti a stupirti. La ricarica è rapida.

Disponbile su Amazon a soli 139,99€ con un ribasso del 22%.

