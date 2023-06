Svendita Superga su eBay: sneaker 2750 in offerta a partire da 29,99 euro

Se sei alla ricerca di uno stile disinvolto e senza tempo, non puoi farti scappare l’offerta su eBay per le sneaker Superga. Lo shop ufficiale Superga su eBay ti offre l’opportunità di acquistare queste iconiche scarpe a partire da soli 29,99 euro.

Non solo avrai accesso a un prodotto di alta qualità, ma potrai anche sfruttare un coupon che renderà l’acquisto ancora più conveniente.

Superga 2750: un’icona nello stile italiano

La Superga 2750 è diventata un’istituzione nel lifestyle italiano, un vero oggetto di design che ha conquistato il cuore di milioni di persone in tutto il mondo. Fondata nel 1925 da Walter Martiny, questa sneaker è stata il primo prototipo di scarpa da tennis con suola in gomma, creato appositamente per la moglie di Martiny. Da allora, la Superga 2750 ha attraversato quasi un secolo di storia, diventando una tela bianca per stilisti e artisti di fama internazionale.

La tomaia in tela di cotone traspirante garantisce comfort e traspirabilità, mentre l’interno sfoderato dona una sensazione di leggerezza ai tuoi piedi. La label laterale con logo jacquard bicolor, insieme ai loghi stampati sul retro e sul sottopiede, aggiungono un tocco di autenticità e raffinatezza al design. Gli occhielli in alluminio con logo inciso e la chiusura con lacci in cotone completano lo stile distintivo di queste sneaker.

La suola in gomma naturale vulcanizzata offre un’ottima aderenza e durata nel tempo, rendendo queste scarpe perfette per affrontare ogni tipo di terreno. Inoltre, è importante sottolineare che il processo produttivo e i materiali utilizzati per queste sneaker sono 100% vegan friendly e cruelty-free, garantendo un’impronta ecologica positiva.

Ma le buone notizie non finiscono qui! Acquistando almeno 40 euro di prodotti dallo shop ufficiale Superga su eBay, potrai ricevere un ulteriore sconto di 10 euro utilizzando il codice “SUPERGADAYS10“. Questa è un’opportunità da non lasciarsi sfuggire per completare il tuo look con un paio di sneaker di alta qualità a un prezzo ancora più conveniente.

Non perdere l’occasione di possedere un pezzo di storia della moda e del design italiano. Acquista le sneaker Superga su eBay e porta con te uno stile autentico e senza tempo. Scegli la qualità, lo stile e la comodità delle Superga 2750 a partire da soli 29,99 euro. Affrettati, l’offerta è per un tempo limitato.

