Svelato il design ufficiale di Nothing Phone 3a: ma la fotocamera non è famigliare?

Nothing ha finalmente svelato il design e le caratteristiche della fotocamera del suo nuovo smartphone di fascia media, Nothing Phone 3a, dopo aver rivelato la variante Pro qualche giorno fa. Nel frattempo, emergono nuovi leak, questa volta su una funzionalità software chiamata “Essential Space”.

La fotocamera ricorda quella di Pixel

Negli ultimi giorni, Nothing ha pubblicato il design di Nothing 3a Pro, la versione migliorata, senza tuttavia soffermarsi troppo sul modello base. Ora, con un nuovo teaser ufficiale, possiamo dare un primo sguardo a Nothing Phone 3a, che presenta un aspetto più sobrio rispetto alla variante Pro.

Come già visto nei modelli precedenti, mantiene il design trasparente e futuristico, con tre moduli di illuminazione “Glyph” intorno alla fotocamera. La differenza principale rispetto al modello Pro sta proprio nel comparto fotografico: mentre la versione più avanzata sfoggia un modulo più imponente, Nothing Phone 3a opta per un design più discreto che, a molti, ricorda quello della serie Pixel di Google. Il cambiamento è dovuto principalmente al nuovo terzo sensore della fotocamera aggiunto al dispositivo.

“Essential Space”: ma cos’è?

Parallelamente al design, sembra che Nothing abbia in serbo un’importante novità software chiamata “Essential Space”. Secondo le ultime indiscrezioni, questa funzionalità offrirà un nuovo modo di gestire contenuti multimediali e note vocali grazie all’uso dell’AI.

Il portale SmartPrix ha anticipato alcune delle funzioni che potrebbero essere incluse in “Essential Space”:

Camera Capture : scattare una foto con la “Essential Key” la invierà automaticamente a Essential Space per essere analizzata e archiviata;

: scattare una foto con la “Essential Key” la invierà automaticamente a Essential Space per essere analizzata e archiviata; Smart Collections : l’AI riconosce e categorizza automaticamente immagini, registrazioni audio e testo, eliminando la necessità organizzarli manualmente;

: l’AI riconosce e categorizza automaticamente immagini, registrazioni audio e testo, eliminando la necessità organizzarli manualmente; Focused Search : un sistema avanzato per trovare rapidamente ciò di cui si ha bisogno;

: un sistema avanzato per trovare rapidamente ciò di cui si ha bisogno; Flip to Record: un metodo innovativo per registrare appunti vocali con un semplice gesto.

Secondo le indiscrezioni, “Essential Space” è ancora in fase di sviluppo, ma dovrebbe essere pronto al momento del lancio di Nothing Phone 3a. Non resta che attendere ancora pochi giorni per scoprire ufficialmente tutti i dettagli: la presentazione ufficiale, infatti, è fissata per martedì 4 marzo.