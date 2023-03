Sveglia digitale MUSUO: imperdibile ad un prezzo così basso(-41%)

Svegliarti la mattina è un problema? Quando sei in ufficio non conosci mai l’ora precisa? Allora non perderti quest’offerta che ti propone oggi Amazon. Per poco tempo ancora questa fantastica sveglia digitale MUSUO può essere tua ad un prezzo veramente imbattibile. Infatti, potrai acquistarla a soli 17,84 euro grazie allo sconto del 41% che, però, potrebbe terminare prima di quanto tu possa immaginare.

Con dimensioni di 14 cm x 6 cm, questa sveglia digitale ha sicuramente un design moderno sottolineato da un effetto specchio. Potrai utilizzare la sveglia da comodino digitale senza l’utilizzo di alcun cavo di alimentazione ed è provvista di una pila ricaricabile al litio che può essere ricaricata con un normalissimo cavo usb tipo cellulare.

Dunque, estremamente comoda. Questa sveglia digitale MUSUO è elegante e semplice e si adatterà perfettamente all’arredamento della tua camera da letto, ma anche al soggiorno e a qualsiasi altro ambiente della tua casa. Ottima anche da portare in ufficio.

Utilizzando questo orologio Digitale potrai facilmente impostare due orari di sveglia separati e l’allarme avrà una durata di 2 minuti. Potrai posporre la sveglia di 5 minuti tramite l’apposito tasto snooze. Per disattivare o attivare la sveglia avrai bisogno di utilizzare un interruttore posizionato sul retro.

Potrai scegliere tra il formato di 12 ore o 24 ore in base alle tue esigenze. Potrai avere anche la temperatura dell’ambiente sempre sotto controllo. Potrai impostare il volume della sveglia su tre livelli differenti e potrai scegliere tra 13 suonerie diverse. Anche la luminosità potrà essere regolata a tua piacimento su 4 diverse potenze.

Nel caso tu ne abbia necessità, potrai anche tenere la sveglia in modalità spenta, se desideri avere buio totale durante la notte. Dunque, una sveglia con diverse funzioni che ti saranno sicuramente utilissime.

Non ti resta che correre su Amazon e acquistare questa sveglia digitale MOSUO al prezzo super scontato di soli 17,84 € approfittando dello sconto pazzesco del 41%. Affrettati, l’offerta potrebbe terminare a breve.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.