Suunto 9 Peak Pro: il super smartwatch 'Made in Finland' è in offerta su Amazon

Il Suunto 9 Peak è un orologio GPS ultrasottile progettato per le discipline sportive e le avventure all’aperto più impegnative. Testato secondo gli standard militari (MIL-STD-810), è in grado di resistere a condizioni estreme. Questo orologio può essere utilizzato anche sott’acqua e ha una resistenza all’acqua fino a 100 metri.

Disponibile in offerta su Amazon con un generoso sconto del 24%, oggi il Suunto 9 Peak può essere tuo 349,00€. Ne vale la pena? Viste le caratteristiche di questo smartwatch votato allo sport, assolutamente sì.

Prodotto in Finlandia con il 100% di energia rinnovabile, il Suunto 9 Peak è un orologio che combina prestazioni eccezionali e sostenibilità ambientale. Una delle caratteristiche distintive di questo orologio è la modalità di batteria intelligente, che consente un’autonomia fino a 300 ore. È dotato di un barometro per una misurazione precisa dell’altitudine, della frequenza cardiaca e della saturazione dell’ossigeno nel sangue, ideale per acclimatarsi alle altitudini elevate. Il Suunto 9 Peak offre anche un monitoraggio delle attività quotidiane e del sonno tramite l’app Suunto. Con oltre 95 modalità sportive preimpostate, puoi registrare le tue prestazioni in diversi sport.

L’app Suunto ti permette anche di pianificare i tuoi itinerari utilizzando mappe 3D per scoprire nuove zone da esplorare, sia che tu stia correndo, andando in bicicletta o facendo altre attività. Puoi controllare la tua musica direttamente dal polso e connettere facilmente l’app Suunto alle tue app e ai tuoi servizi preferiti come Strava, Training Peaks e Komoot. Avrai accesso a analisi dettagliate e istruzioni per l’allenamento. È dotato di un cinturino in silicone, una cassa in acciaio inox e un vetro in cristallo di zaffiro resistente ai graffi. Il colore predominante è il nero, conferendo un aspetto elegante e robusto. Non farti scappare questa offerta!

