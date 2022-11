Suunto 5 Peak, smartwatch sportivo con GPS PRECISSIMO a prezzo REGALO

Hai atteso pazientemente l’arrivo del Black Friday per acquistare un nuovo smartwatch da utilizzare durante i tuoi allenamenti in palestra? Questa offerta di Amazon ti dà la possibilità di mettere le mani sul popolarissimo Suunto 5 Peak, sportwatch di tutto rispetto che ha dalla sua un ottimo rapporto qualità/prezzo.

Infatti, ad appena 192€ con uno sconto del 36% che ti fa risparmiare ben 107 euro, il wearable del colosso hi-tech è pronto a soddisfare le tue personali esigenze sotto ogni punto di vista.

Amazon svende l’ottimo smartwatch Suunto 5 Peak in occasione del Black Friday

Con una incredibile batteria di nuova generazione che ti assicura fino a 100 ore di autonomia con il GPS sempre attivo, Suunto 5 Peak ha tutto ciò di cui hai bisogno in uno smartwatch sportivo. Leggero, compatto e con un GPS perfetto per il tracking durante le escursioni in mezzo alla natura, lo smartwatch di Suunto è compatibile con più di 80 modalità sportive; una volta allacciato al polso si trasforma in un coach virtuale sempre a tua disposizione per tracciare le tue prestazioni, il battito cardiaco, le calorie bruciate e molto altro ancora.

Completamente compatibile con iOS e Android, Suunto 5 Peak gode anche di un’applicazione mobile costantemente aggiornata con tantissime funzionalità extra per migliorare e personalizzare la tua esperienza di utilizzo dello smartwatch.

Quella di oggi è la tua migliore occasione per allacciare al polso il più apprezzato tra gli smartwatch sportivi di questi ultimi mesi, finalmente in offerta su Amazon a un prezzo davvero molto conveniente. Non dimenticare che se lo acquisti adesso ti arriva a casa in appena 1 giorno con tanto di consegne rapide e gratuite (è necessario avere un account Prime).

