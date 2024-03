Surfshark One: la tua sicurezza web al 77% di sconto

Se navighi spesso sul web e hai paura di venire truffato, di trovare qualche virus o peggio, di trovarti a immettere dei dati e non essere sicuro che quel sito sia pulito, allora ciò di cui hai bisogno è Surfshark One. Con questo pacchetto, potrai avere antivirus, VPN e tanti altri servizi per la sicurezza tua e dei tuoi dati.

Surfshark One: VPN e antivirus in un solo posto

Il pacchetto di Surfshark One è composto da una VPN in grado di modificare il tuo indirizzo IP, rendendo la tua posizione invisibile e consentendoti di superare le restrizioni geografiche per vedere i contenuti di altri paesi, e da un antivirus che invece bloccherà tutte le minacce e che controllerà l’installazione e i file scaricati.

Ma i contenuti non finiscono qui: tra le varie funzioni avrai anche un blocco pop-up degli annunci e per i consensi dei cookies, Alternative ID, che ti creerà una nuova identità e una mail temporanea per registrarti online, Alert nel caso il tuo indirizzo email o la tua carta venissero scovati in rete per una qualche fuga di dati, e Search, un motore di ricerca senza tracker e senza annunci, ideale per navigare in totale libertà.

Il pacchetto Surfshark One è disponibile a 3,49€ al mese, con il pacchetto annuale: si parla di uno sconto del 77%, e al suo interno troviamo anche 2 mesi gratis, arrivando ad un totale di 14 mesi. Il servizio è infine coperto dalla garanzia soddisfatti o rimborsati: in questo modo, potrai pagare la cifra di 48,86€ e avere tutti i servizi che abbiamo citato. Se poi sei interessato a scovare i tuoi dati già presenti in rete e farli eliminare, allora ti basterà scegliere Surfshark One+: in questo modo avrai anche questo servizio, al prezzo totale di 5,49€ al mese.