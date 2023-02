Surface Pro 9: in offerta al MINIMO STORICO su Amazon (-328€)

Il Surface Pro 9 diventa sempre più conveniente: con la nuova offerta Amazon, infatti, è possibile acquistare il tablet Windows 11 di Microsoft al prezzo scontato di 1.001 euro invece di 1.329 euro. L’offerta garantisce uno sconto di ben 328 euro sul prezzo di listino, garantendo la possibilità di acquistare il dispositivo ad un prezzo molto più conveniente. L’offerta riguarda la variante con processore Intel Core i5 1235U che viene supportato da 8 GB di memoria RAM e 256 GB di SSD. Per sfruttare l’offerta è possibile fare riferimento al link qui di sotto.

Surface Pro 9 in offerta su Amazon ad un ottimo prezzo

Il Surface Pro 9 è un vero e proprio punto di riferimento del mercato, garantendo ottime prestazioni sia in modalità tablet che in versione notebook, con l’aggiunta della tastiera cover. Il tablet. nella variante in offerta, può contare sul processore Intel Core i5 1235U che viene supportato da 8 GB di memoria RAM e 256 GB di SSD. Si tratta di una versione equilibrata che consente di sfruttare al massimo le potenzialità della 12° generazione di processori Intel Core.

