Surface Pro 7: il laptop che è tutto e di più (-180€)

Se sei alla ricerca di un computer portatile che ti possa regalare comodità e risultare congruo con diversi utilizzi allora non puoi non puntare al Microsoft Surface Pro 7. Questo dispositivo è una vera bomba dato che con gli accessori giusti diventa praticamente un portatile a tutti gli effetti, un tablet o un quaderno su cui disegnare e scrivere. In promozione su Amazon te lo porti a casa con un ribasso di 180€ che non può non essere un affare. Quanto la paghi? Solo 890,00€ e se vuoi attivi anche il pagamento con Finanziamento a Tasso Zero, il che è una favola.

Le spedizioni sono veloci e gratuite su tutto il territorio italiano.

Microsoft Surface Pro 7: tutto quello che devi sapere

Arriva a casa tua con un design semplice ed elegante. Tutto d'un pezzo eppure potente come non mai. Il Surface Pro 7 è un dispositivo veramente geniale che per lavoro e studio è più che perfetto. Come ti preannunciavo, per diventare un laptop vero e proprio hai bisogno dei suoi accessori ma se a casa ha una tastiera Bluetooth non ti serve nient'altro.

Con il suo display da 12,3 pollici ti offre una visione più che perfetta. Completamente touch navighi in Windows 10 anche con le dita se ti fa comodo e ti sposti tra una pagina e l'altra con agilità. È delle dimensioni perfette se devi spostarti molto, soprattutto se lo porti in ufficio dato che entra in uno zaino o in borsa senza problemi. Inoltre anche i contenuti streaming te li godi senza problemi, fidati, io ti sto scrivendo proprio da questo modello!

Come processore monta un Intel Core i5 a cui vengono abbinati 8 GB di RAM e una SSD da 128 GB che se vuoi espandi con l'entrata per le MicroSD che trovi sul retro.

In più non mancano né una fotocamera frontale né una posteriore.

Acquista subito questo magnifico prodotto su Amazon a soli 890,00€ e non potrai pentirtene.