Surface Pro 7+ a prezzo SHOCK, anche a Tasso Zero

Se sei alla ricerca di un computer che possa essere utilizzato in più modalità e ti possa offrire sempre il massimo allora devi fare affidamento proprio su un perfetto Microsoft Surface Pro 7+. Questo gioiellino è senza ombra di dubbio un vero portento ed hai l'occasione di acquistarlo su Amazon con un ribasso del 15% che ti permette di risparmiare più di €150. Infatti il suo prezzo finale è di appena €939 e sappi che li vale proprio tutti.

Non solo lo ricevi a casa in appena 24 o 48 ore grazie alle spedizioni Prime che sono assolutamente gratuite ma hai finanche la possibilità di pagarlo con finanziamento a tasso zero scegliendo Cofidis come modalità di pagamento durante il check-out.

Microsoft Surface Pro 7+: tutto quello che devi sapere su questo prodotto

Disponibile in colorazione platino, Microsoft Surface Pro 7+ è uno di quei dispositivi che non puoi non conoscere soprattutto se sei in cerca di un prodotto che sia utilizzabile in più modalità. In particolar modo, questo dispositivo si presenta quasi come un tablet ma in realtà il suo interno custodisce una scheda tecnica veramente avanzata che ti fa aprire applicazioni, studiare, lavorare e passare ore e ore al computer senza mai farti attendere. Infatti devi sapere che per utilizzarlo come un vero e proprio laptop avrai bisogno di una tastiera ma non ti preoccupare perché non devi acquistare per forza quello originale in quanto ti basta averne una disposizione che sfrutti Bluetooth o un micro ricevitore USB per andare alla grande.

Il display è multi-touch e ti offre un'ampiezza di 12,3 pollici in risoluzione elevata così da poter avere una visione perfetta di qualunque tipo di contenuto. Al suo interno custodisce un processore Intel i5 che in questo caso viene abbinato a ben 8 GB di RAM e 128 GB di memoria di archiviazione su SSD. Praticamente anche quando accenderai non ci metterà di 2 secondi di tempo cronometrati.

Non mancano poi all'appello sia una fotocamera interna che esterna è una batteria che ti offre fino a 15 ore di autonomia quando sei fuori casa.

Sappi che poi abbinandolo alle giuste periferiche aggiuntive puoi trasformarlo, come già ti ho detto, in un portatile a tutti gli effetti o in un quaderno su cui scrivere e disegnare a tuo piacimento.

Acquista subito il tuo Microsoft Surface Pro 7+ su Amazon a soli €939.