Surface Laptop Go 2: in offerta, a QUESTO PREZZO, è un OTTIMO acquisto

Acquistare un notebook Windows 11 in grado di abbinare potenza e leggerezza senza spendere più di 1.000 euro non è semplice: per questo motivo l’offerta Amazon dedicata all’ottimo Surface Laptop Go 2 è da cogliere al volo.

Attualmente, infatti, è possibile acquistare il Surface Laptop Go 2 al prezzo scontato di 699 euro invece di 879 euro. L’offerta in questione garantisce un ottimo sconto di 180 euro su di un laptop pensato per la portabilità senza compromessi.

Da notare, inoltre, che il modello in offerta non è quello base. Con l’offerta Amazon di oggi, infatti, è possibile acquistare a prezzo ridotto il Surface Laptop Go 2 con 8 GB di memoria RAM e 256 GB di SSD, configurazione che non ha punti deboli anche grazie alla presenza del processore Intel Core i5 di undicesima generazione.

Surface Laptop Go 2: leggerissimo e potente con un ottimo prezzo

Il Surface Laptop Go 2 è uno dei notebook più interessanti sul mercato per chi è in cerca di una soluzione in grado di abbinare potenza, prestazioni e leggerezza. Il laptop presenta un display da 12,45 pollici di diagonale con risoluzione Full HD.

A gestire il funzionamento del dispositivo della gamma Surface troviamo il processore Intel Core i5-1135G7, garanzia di ottime prestazioni sotto tutti i punti di vista. Da segnalare anche la presenza di 8 GB di memoria RAM e di 256 GB di SSD. Il laptop presenta una colorazione Platino, il sistema operativo Windows 11 e un peso di appena 1,11 chilogrammi.

Con l’offerta Amazon di oggi è possibile acquistare il Surface Laptop Go 2 al prezzo scontato di 699 euro invece di 879 euro. Volendo risparmiare qualche euro è possibile ripiegare sulla variante da 128 GB, disponibile con una spesa di 655 euro. La configurazione 8/256 GB è però la più consigliata ed equilibrata per rapporto qualità/prezzo.

