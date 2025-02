Surface Laptop al prezzo più basso di sempre su Amazon: ora è un affare

Il Surface Laptop (2024) è protagonista di una nuova offerta su Amazon ed è ora acquistabile al prezzo scontato di 999 euro, raggiungendo il suo prezzo minimo storico sullo store. La versione in offerta è quella “base”, con il chip Snapdragon X Plus affiancato da 16 GB di RAM e 256 GB di storage. Il notebook è venduto e spedito da Amazon ed è acquistabile qui di sotto.

Surface Laptop: a questo prezzo conviene

La scheda tecnica del Surface Laptop disponibile oggi in offerta su Amazon comprende un display da 13,8 pollici con pannello touch a cui si affianca il chip Snapdragon X Plus, probabilmente il modello più equilibrato della gamma di Qualcomm, in grado di offrire ottime prestazioni ma anche un’autonomia al top, grazie a consumi ridotti. Ci sono anche 16 GB di memoria RAM e 256 GB di SSD. Il sistema operativo è Windows 11, con tutte le funzioni legate all’intelligenza artificiale (si tratta di un Copilot+ PC). Il notebook è dotato di una tastiera italiana con retroilluminazione.

Con la nuova offerta Amazon è ora possibile acquistare il Surface Laptop, nella configurazione descritta in precedenza, al prezzo scontato di 999 euro. Il modello è venduto e spedito da Amazon ed è acquistabile tramite il box qui di sotto. L’offerta è valida solo per un breve periodo di tempo. In sconto sono disponibili anche altre configurazioni ma quella base, ora al minimo storico, è probabilmente la più interessante.