Surface Laptop 4 Ryzen Edition: in SUPER OFFERTA su Amazon, costa solo 799€

Il Surface Laptop 4 diventa sempre più conveniente e, con questa nuova offerta di Amazon, è disponibile al prezzo minimo storico nell’apprezzata variante Ryzen Edition. Il laptop è acquistabile al prezzo scontato di 799 euro. Si tratta di un’occasione ottima per acquistare una macchina leggera e potente con Windows 11, finiture premium e un design iconico. Per sfruttare l’offerta è possibile fare riferimento al link qui di sotto:

Il Surface Laptop 4 con CPY Ryzen è al prezzo minimo storico su Amazon

Questa versione del Surface Laptop 4 può contare sul processore Ryzen 5 4680U che viene supportato da 8 GB di memoria RAM e 256 GB di SSD. Da notare anche un display da 13,5 pollici di diagonale (con rapporto 3:2 e supporto al touch) a cui si affianca una tastiera retroilluminata e caratterizzata da una particolare finitura in Alcantara che contribuisce ad incrementare il carattere premium del notebook.

Il sistema operativo è, naturalmente, Windows 11. Ottima anche l’autonomia che permette diverse ore di utilizzo in più oltre alla media dei laptop Windows. La dotazione di porte include una porta USB-C ed una porta USB in formato standard oltre che un jack per le cuffie.

Con la nuova offerta proposta da Amazon oggi è possibile acquistare il Surface Laptop 4 nella versione Ryzen Edition al prezzo di 799 euro. Si tratta del minimo storico per il laptop che rappresenta la scelta giusta per chi è alla ricerca di un PC portatile leggero (il peso è di appena 1,3 chilogrammi) e potente (la CPU Ryzen è davvero ottima). Per sfruttare l’offerta c’è il link qui di sotto:

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.