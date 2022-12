Surface Laptop 4 in offerta al MINIMO STORICO su Amazon (-35%)

Tra le offerte Amazon di oggi c’è la possibilità di acquistare al prezzo minimo storico una delle varianti più interessanti del Surface Laptop 4 di Microsoft. Grazie a quest’offerta, infatti, la versione con processore Ryzen 5 di AMD viene proposta al prezzo scontato di 749 euro invece di 1.149 euro. Si tratta di uno sconto del 35% che va ad abbattere il costo effettivo per il notebook. Tra le specifiche troviamo 8 GB di memoria RAM, 256 GB di SSD e la tastiera con finitura in Alcantara. Il sistema operativo è Windows 11 Home. Per acquistare il Laptop 4 prima che termini l’offerta è possibile sfruttare il link qui di seguito.

Surface Laptop 4: su Amazon è al prezzo minimo storico nella variante con Ryzen 5

Il Surface Laptop 4 è uno dei notebook ultra-portatili più interessanti sul mercato, sia per prestazioni che per qualità costruttiva ed eleganza. Il notebook presenta un display PixelSense da 13,5 pollici con supporto touch screen.

A gestire il funzionamento del notebook c’è il processore Ryzen 5 4680U, con CPU a 6 Core, che viene supportato da 8 GB di memoria RAM e 256 GB di SSD. Il notebook può contare su di una batteria da ben 49,4 Wh e sul sistema operativo Windows 11. Da notare che il peso complessivo è di appena 1,25 chilogrammi. La tastiera retroilluminata presenta layout italiano e un’esclusiva finitura in Alcantara.

Con l’offerta Amazon di oggi è possibile acquistare il Surface Laptop 4 al prezzo scontato di 749 euro invece di 1.149 euro. L’offerta è da cogliere al volo. Si tratta di una promo a tempo limitato che consente di acquistare il Laptop 4 nella variante con Ryzen 5, probabilmente la più apprezzata, al prezzo minimo storico.

Per acquistare il notebook prima che l’offerta termini è possibile fare riferimento al link qui di sotto:

