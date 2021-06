Sei in cerca di un supporto Tablet? Il modello proposto da OMOTON è in offerta su Amazon a soli 12,53€. Il ribasso del 26% rende l'acquisto nettamente più economico e un'ottima occasione.

Supporto tablet: cosa sapere su questo prodotto

Avere un tablet può diventare scomodo quando lo si abbina, ad esempio, ad una tastiera Bluetooth. Un supporto creato ad hoc è un toccasana visto che permette di tenere in posizione verticale il prodotto senza nessun sforzo.

Il modello di OMOTON è in grigio siderale e consente non solo di mantenere alzato il tablet, ma bensì di regolare anche l'inclinazione. Dunque è perfetto sia per trasformare il proprio device in un eventuale simil laptop che per guardare film e contenuti streaming con semplicità.

Il supporto è realizzato con materiali resistenti, durevoli e che garantiscono sia stabilità che sicurezza. Inoltre le sue dimensioni lo rendono perfetto per una miriade di dispositivi. Può essere utilizzato con Samsung Galaxy Tab, iPad, iPad Air e persino con il Surface Pro quando l'aletta è richiusa.

L'angolo di rotazione ha uno spazio di movimento di 225 gradi mentre la parte inferiore del sostegno è rivestita di una protezione in silicone così da renderla antiscivolo e impedire che possa graffiare i dispositivi.

Il supporto tablet di OMOTON è disponibile all'acquisto su Amazon a soli 12.53€ in colorazione grigio siderale. Acquistalo oggi e ricevilo a casa in sole 48 ore se sei abbonato a Prime. Se sei cliente standard, invece, le spedizioni sono gratuite se risulti idoneo o se opti per la consegna presso i punti di ritiro.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.

