Supporto smartphone per auto INVISIBILE: zero ingombro, prezzo WOW (3,99€)

Il supporto smartphone per auto perfetto per chi non vuole ingombri è questo. Un prodotto praticamente invisibile, che ben si integra con il design di qualsiasi abitacolo. In promozione su Amazon, la scorta da 2 pezzi la prendi a 7,99€: 3,99€ per ognuno. Per approfittarne, basta completare l’ordine al volo. Le spedizioni sono super rapide e gratuite, garantite dai servizi Prime.

Un prodotto semplicissimo da utilizzare. In kit ottieni tutto quello che serve per il corretto funzionamento di due sistemi separati. C’è il dispositivo da sistemare in auto, tramite potente magnete e non sulle griglie del condizionatore, e anche le lastrine di metallo da sistemare dietro al telefono, anche nella cover.

Minimo l’ingombro, questo accessorio terrà ben saldo il tuo device durante la guida. Quando non è in uso, semplicemente sarà difficile vederlo: è super discreto e gradevole. La soluzione ideale per chi non vuole distruggere il bocchettone dell’aria e, soprattutto, non desidera inquinare il design dell’abitacolo dell’auto.

Non perdere l’occasione di fare un ottimo affare su Amazon: completa adesso l’ordine per portare a casa la confezione da 2 pezzi di supporto smartphone per auto invisibile a 7,99€. Ogni unità costa meno di 4€: puoi usarlo in 2 macchine diverse. Ricevi tutto con spedizioni veloci ee gratuite, se sei abbonato ai servizi Prime. Disponibilità limitata.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.