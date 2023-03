Superga, lo smartwatch ORIGINALE è uno spettacolo: tuo a mini prezzo (71€)

Te lo anticipo: nel momento in cui ti segnalo la presenza dello spettacolare smartwatch di Superga in sconto su eBay, le unità ancora disponibili sono decisamente poche. Naturale che sia così, considerando la particolarità del prodotto.

Infatti, questo wearable unisce la passione per la tecnologia a quelle per un brand di abbigliamento decisamente iconico. L’ampio display OLED da 1,8″ non lascerà spazio a dubbi, grazie alla personalizzazione a tema, che ben si sposa con il cinturino. Ricco di funzionalità, con gli sconti del momento, puoi portarlo a casa a prezzo da mercatino.

Scegli il tuo preferito fra il colore nero/bianco oppure il colore nero/rosso e mettilo nel carrello. Prima di completare l’ordine, applica il codice “MARZO23”. In questo modo, potrai prenderlo a 71€ circa appena con spedizioni veloci e gratuite, garantite in pochissimi giorni. Sii veloce: ne sono rimasti pochissimi.

Un wearable bellissimo sotto il punto di vista estetico, che però non manca di essere un vero e proprio concentrato di tecnologia. Infatti, dall’ampio display puoi tenere sotto controllo le notifiche in arrivo su smartphone, ma non solo. Infatti, a disposizione ci sono diverse funzionalità dedicate alla salute come il monitoraggio del battito cardiaco, la quantità di ossigeno nel sangue, la pressione sanguigna, la quantità di ossigeno nel sangue e non solo.

Naturalmente, sarà anche il tuo perfetto alleato per l’attività fisica: sfruttalo per monitorare i risultati dei tuoi allenamenti e scarica i dati all’interno della specifica applicazione per Android e iOS.

Non perdere l’occasione di fare un eccezionale affare su eBay e portare a casa lo spettacolare smartwatch di Superga a mini prezzo. Per approfittarne, metti il prodotto nel carrello (dopo aver scelto il colore che preferisci, dai link a inizio articolo) e ricordati di applicare il codice “MARZO23” prima del pagamento. Lo prendi a 71€ circa appena e le spedizioni rapide e gratuite, garantite in pochissimi giorni.

