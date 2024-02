SUPER zaino firmato Adidas a prezzo SCONSIDERATO, sconto su Amazon ora

Uno zaino che puoi usare per il lavoro, per andare in università o spostarti nei tuoi viaggi. Firmato Adidas è bello, robusto e di ottima qualità quindi perché farne a meno? Il modello Tiro 23 è una certezza, fallo diventare tuo e vedrai come ti terrà compagnia da qui ad infiniti anni a venire.

Adidas Tiro 23, lo zaino che puoi usare in mille situazioni differenti

Naturalmente fa fare bella figura perché è uno zaino con un marchio che va di moda, ma tralasciando questo particolare frivolo, la caratteristica saliente è che è di qualità accertata e quindi lo compri oggi ma dura una vita intera.

Disponibile in colorazione blu ha un colore originale e che si abbina a ogni stile oltre che a diverse esigenze. Come ti ho detto, infatti, puoi usarlo sia per girare in città che per andare in ufficio e così via. Dalla sua parte ha una capienza eccezionale e uno scomparto aggiuntivo e separato sul fondo nel caso tu voglia portare un paio di scarpe.

Con zip e tasche laterali per portare con te anche borracce e ombrelli, non ti fa mancare assolutamente niente. Gli spallacci sono regolabili.

Collegati al volo su Amazon per acquistare con un click il tuo zaino firmato Adidas nel modello Tiro 23 a soli 23,46€ con lo sconto in corso.

Le spedizioni sono completamente gratuite e veloci in tutta Italia con i servizi Prime attivi sul tuo account.