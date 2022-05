Super weekend Xiaomi su eBay: Redmi Note 11 Pro 5G in super offerta

eBay prosegue il suo weekend di super sconti all’insegna dei nuovi modelli Xiaomi. Infatti, oggi acquisti il nuovissimo Redmi Note 11 Pro 5G a soli 309,95 euro, invece di 399,90 euro, pagando con PayPal anche in 3 comode rate a interessi zero. Ricordati di inserire il codice coupon “PIT10PERTE2022” prima del check out.

Si tratta di un’offerta davvero incredibile dato che stiamo parlando della versione da 8GB di RAM e 128GB di memoria interna. Con questo modello Xiaomi ha proprio realizzato un super bolide. La fotocamera frontale da 108MP è professionale e ti assicura scatti mozzafiato. Il processore Qualcomm Snapdragon 695 garantisce prestazioni superlative e sempre un passo avanti a tutti.

La batteria da 5.000 mAh accompagnerà la vita del tuo nuovo smartphone Android lungo tutta la giornata e oltre. In più con la ricarica rapida da 67W potrai riportare la carica al 100% in soli 42 minuti. Con 15 minuti la ricaricherai del 51% in caso di emergenza.

Xiaomi Redmi Note 11 Pro 5G: smartphone di classe a prezzo da entry level

Non lasciarti ingannare dal prezzo così contenuto. Questo Xiaomi Redmi Note 11 Pro 5G ha proprio tutte le caratteristiche per stupirti. Le sue prestazioni ti lasceranno senza fiato anche se lo acquisti super scontato a soli 309,95 euro.

Non si tratta di un entry level, ma di un vero e proprio top di gamma. Il duo display FHD+ AMOLED da 6,67″ è sorprendente per i dettagli vivaci e brillanti che riesce a trasmettere. Inoltre, i suoi 120Hz di refresh rate rendono l’interazione ancora più fluida e precisa.

A tutte queste caratteristiche menzionate finora se ne aggiunge una che completa tutto. Il suo design elegante adatto a qualsiasi occasione vi lascerà senza fiato. Xiaomi lo ha definito “look audace per sentirti al top“. Ed effettivamente è così.

Infatti, tutto è curato nei minimi dettagli. Dalle linee perfette della scocca alla fotocamera e vetro posteriore incastonati in una combinazione precisa e sottile a bordo piatto per una presa salda e sicura. Possiamo dire che il feeling al tocco è davvero premium.

Acquista il tuo nuovo Xiaomi Redmi Note 11 Pro 5G a soli 309,95 euro, invece di 399,90 euro se inserisci codice coupon “PIT10PERTE2022” prima del check out. A questo prezzo lo trovi su eBay e ricorda che pagando con PayPal potrai dividere il costo totale in tre comode rate a interessi zero senza busta paga.