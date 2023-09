SUPER televisore da 50" 4K, sistema Fire TV e HDR 10+ a meno di 350€

Un televisore eccellente questo di TCL che ti mette a portata di mano tutto quello che hai sempre sognato a prezzo praticamente stracciato. Se pensi a tutte le tecnologie che contiene al suo interno, sai che stai per concludere un affare. Se quindi in casa manca un 50 pollici su cui goderti TV, streaming e gaming questo è quello che fa al caso tuo.

Collegati immediatamente su Amazon dove lo trovi in offerta ad appena 349€ per non sbagliare. Aggiungilo al carrello e non perdere tempo: puoi leggere anche le recensioni, rimarrai entusiasta.

Le spedizioni sono completamente gratuite e veloci in tutta Italia con i servizi Prime attivi sul tuo account.

TCL è il televisore 50″ da mettere in salotto: 4K Ultra HD e tanto altro

Con bordi super sottili e un pannello in risoluzione avanzata, TCL ti permette di avere il televisore 50″ che hai sempre sognato a prezzo esclusivo. Grazie alla collaborazione con Amazon stessa, al suo interno trovi un sistema operativo eccezionale in cui puoi fare tutto ciò che ami.

In modo particolare arriva a casa con Fire TV già installato e telecomando con microfono. In questo modo puoi gestire tutto con la voce grazie ad Amazon Alexa e scaricare qualunque applicazione con un click. Non ti preoccupare perché trattandosi di un sistema basato su Android non hai limiti: RaiPlay, Mediaset, Now, DAZN, Netflix, Disney+ sono solo alcune delle app già presenti.

Per darti qualche informazione specifica, la qualità d’immagine è 4K Ultra HD arricchita da HDR10+ per colori realistici, vividi e soprattutto emozionanti. Anche l’audio non viene lasciato da parte grazie al Dolby Vision & Atmos.

E visto che siamo in tema, ti dico che hai anche un pannello dedicato al gaming per regolare tutti i settaggi e divertirti anche su console.

Insomma, TCL ti sta offrendo un televisore 50″ eccezionale. Pronto all’acquisto? Collegati su Amazon e rendilo tuo a soli 349€ con lo sconto in corso.

