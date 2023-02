SUPER tavoletta grafica LCD a soli 9€, perfetta per grandi e piccini

Se vuoi avere una superficie su cui scrivere senza aver paura di consumare carta e pasticciare e creare disordine, devi avere a portata di mano una tavoletta grafica LCD. Vengono solitamente vendute per i bambini, ma ti posso dire che sono perfette anche per te che hai più anni di quanti i numeri su un orologio.

Pensa che hai l’occasione di portarne una a casa a pochissimo grazie al doppio sconto su Amazon. Non solo risparmi il 38% ma anche il 10% extra. Apri la pagina e spunta il coupon con un solo click per completare l’acquisto con appena 8,99€.

Le spedizioni sono completamente gratuite e veloci con Prime attivo sul tuo account.

Tavoletta grafica LCD: non farne più a meno

Piccola, simpatica e perfetta da avere sempre a portata di mano, questa tavoletta grafica LCD si rivela veramente comoda.

Infatti puoi usarla per appuntare cose veloci o, ancora, disegnare mentre sei al telefono, lasciare messaggi e tanto altro ancora. Per i piccoli, ad esempio, è un gioco divertente quando si va a mangiare fuori o per fare calcoli per i compiti scolastici senza bisogno di consumare carta a caso.

Semplicissima da utilizzare, ha uno stilo che ti permette di scrivere e disegnare. Una volta che la pagina si è riempita di appunti e doodles, premi l’unico tasto presente ed ecco che torna tutto pulito in un secondo.

Ti faccio sapere, in ultimo che la batteria integrata ti permette di avere 6 mesi di utilizzo e più di 100.000 click di pulizia.

Non aspettare un secondo in più e porta a casa la tua tavoletta grafica LCD da Amazon con questa doppia promozione. Spunta il coupon in pagina e completa l’acquisto con soli 8,99€.

Le spedizioni non sono un problema se hai un abbonamento Amazon Prime attivo sul tuo account.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.