SUPER robot aspirapolvere: questo di Samsung è a 220€ in meno

Il robot aspirapolvere di Samsung è in super offerta su Amazon: con appena 179,00€ ti porti a casa un vero gioiellino. Lo sconto di 220 euro è da prendere seriamente al volo perché ti permette di avere un dispositivo eccezionale a un prezzo realmente conveniente. Lo puoi pagare finanche con finanziamento se vuoi così hai diverse opzioni a tua disposizione.

Le spedizioni sono veloci e gratuite in tutta Italia.

Robot aspirapolvere 2 in 1: questo Samsung non scherza

Il robot aspirapolvere di Samsung è un vero gioiellino. Con questo in casa tieni l'appartamento sempre pulito e senza dover andare in giro di una presa per passare l'aspirapolvere che tieni nello sgabuzzino con tanto odio. Pieno di caratteristiche all'avanguardia non ti può deludere.

Ha uno spessore ottimizzato grazie a cui riesce a infilarsi fin sotto i mobili per eliminare lo sporco più minuto. In poche parole raggiunge gli angoli più difficili e non si lascia dietro nulla. Per fare tutto ciò è dotato di sensori intelligenti che capiscono quali sono gli ostacoli e li evitano in una sola mossa.

Oltre all'aspirazione, come avrai capito ha finanche una seconda opzione ossia quella del lavaggio dei pavimenti. Basta selezionare il programma, agganciare le pezze date in confezione e il gioco è fatto. Puoi dire addio alle pulizie che riguardano il pavimento!

Si collega allo smartphone grazie all'applicazione dedicata e con la sua batteria da 34000mAh ti assicura fino a 150 minuti di autonomia.

Acquista subito il tuo robot aspirapolvere firmato Samsung su Amazon a soli 179,00€. Lo ordini e lo ricevi a casa in appena uno o due giorni grazie alle spedizioni Prime garantite. Se non sei membro tranquillo: le consegne sono comunque gratuite.