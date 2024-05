SUPER PREZZO Amazon per la Smart TV Hisense da 43" UHD 4K (solo 233€)

Hai deciso di cambiare il tuo vecchio televisore ma non vuoi spendere troppi soldi per acquistarne uno nuovo? Allora dai un’occhiata a questa offerta spettacolare. Se vai subito su Amazon puoi mettere nel tuo carrello la Smart TV Hisense da 43 pollici a soli 233,99 euro, invece che 269 euro.

Grazie uno sconto del 13% oggi puoi risparmiare circa 35 euro sul totale. Potrai vedere tutti i tuoi programmi preferiti in modo coinvolgente in un display bello grande. Grazie al suo design con cornice ultra sottile su tre lati la visione è migliorata, i colori sono intensi e dinamici e il contrasto è molto elevato. Inoltre questa offerta ti dà la possibilità di acquistare subito e pagare in comode rate con Cofidis al checkout.

Smart TV Hisense: spendi poco e ottieni tanto

Sicuramente il rapporto qualità prezzo di questa Smart TV è eccezionale, difficilmente potrai trovare di meglio. Puoi goderti tutto l’intrattenimento che vuoi in un display da 43 pollici con risoluzione UHD 4K 3804 x 2160 e un refresh rate da 60 Hz.

È dotata di Dolby Vision per immagini dettagliate e colori intensi. Possiede anche la modalità gaming che esalta i tuoi giochi e li rende al meglio per un’esperienza più reale. Gode dell’audio da 30W DTS Virtual:X per un suono eccezionale anche senza usare casse esterne o una soundbar. Inoltre troverà incluso il telecomando con pulsanti interattivi per le piattaforme più conosciute e la possibilità di usare i comandi vocali di Alexa.

Fai presto perché a un prezzo del genere la vorranno tutti e le unità disponibili non sono certo infinite. Quindi prima che sia tardi vai su Amazon e acquista la tua Smart TV Hisense da 43 pollici a soli 233,99 euro, invece che 269 euro. Se completi l’ordine adesso la riceverai a casa tua entro pochi giorni senza costi aggiuntivi, grazie ai servizi Prime. Se non sei ancora abbonato fallo ora cliccando qui.