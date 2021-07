Il monitor LG da 29 pollici è in promozione su Amazon a soli 196,00€. Il ribasso del 21% ti fa risparmiare una cinquantina di euro sul prezzo di listino così da concludere un vero e proprio affare.

Le spedizioni sono veloci e gratuite in tutta Italia.

Monitor LG: una fantasia per gli occhi

Scegliere un monitor non è semplice, ma con questo modello di LG ogni dubbio passa. Con una dimensione ottimizzata e la sua estetica moderna non solo ti offre il massimo in termini di visione, ma non occupa neanche uno spazio esorbitante sulla tua scrivania.

Il pannello è UltraWide ed ha una dimensione da 29 pollici, praticamente una gioia per i tuoi occhi. Se poi conti che la risoluzione è una 2560×1080 pixel non potresti desiderare di più a questo prezzo.

Lo utilizzi per lavorare, studiare, divertimento e gaming senza alcun problema. In più la tecnologia HDR10 non è da sottovalutare visto che rende la riproduzione di immagini ancora più pazzesca.

Lo posizioni nel tuo ufficio optando per due modalità: o sfrutti il piede semicircolare o lo fissi direttamente alla parete con gli attacchi VESA dedicati.

Hai ancora dubbi? Non ti ho svelato che sono presenti numerose tecnologie al suo interno, ma queste dovrai scoprirle da solo.

Acquista subito il tuo monitor LG da 29 pollici UltraWide su Amazon a soli 196,00€. Lo ordini e lo ricevi in appena 48 ore se sei abbonato Prime. Se sei cliente standard hai comunque le spedizioni gratuite ma sono operate in qualche giorno in più.

Ps: se vuoi lo paghi persino a rate a Tasso Zero con Confidis.

