Super Mario Party per Nintendo Switch a soli 53€? Su eBay è possibile grazie al CODICE SCONTO

Super Mario Party per Nintendo Switch è uno dei giochi più amati dello scorso anno e dagli appassionati della console nipponica. Oggi il titolo è in grande offerta su eBay al prezzo di soli 53,99 euro grazie al codice sconto CASA24, nonché uno dei prezzi più bassi di sempre per questo titolo.

Super Mario Party: caratteristiche principali

Fate festa dove, quando e con chi volete e sfidate altri giocatori in 80 minigiochi tutti nuovi divisi in tante modalità. L’importante è tuffarvi nel gioco da tavolo definitivo con tanti personaggi del Regno dei funghi. Lanciate il dado e spostatevi sul tabellone attivando eventi speciali, come minigiochi, quando finite su uno spazio. Accumulate monete in decine di minigiochi, poi spendetele per acquistare oggetti come le stelle. Alla fine, vince il giocatore con più stelle.

Scegliete fra 20 personaggi giocabili del mondo di Mario, ognuno con un dado unico. Potete sfidare sfidare la sorte lanciando il dado unico del vostro personaggio, invece di quello normale, se vi sentite fortunati o avete una strategia particolare in mente. Avete comunque a disposizione ben 4 magnifici tabelloni. Ogni giocatore, comunque, può usare un singolo Joy-Con per remare, giocare a baseball, cavalcare, cucinare e molto altro! Sfidatevi in minigiochi tutti contro tutti per quattro giocatori o unite le forze contro gli avversari nei minigiochi 2 contro 2 e 1 contro 3. Sono inclusi anche minigiochi cooperativi, in cui dovete giocare di squadra!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.