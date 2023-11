Super Mario Party: divertimento per tutti, oggi è anche in sconto

Super Mario Party, uno dei titoli più amati e intramontabili della serie , è una festa che non smette mai di divertire. Questo è il classico gioco che si mette in una serata in famiglia, con gli amici e non solo. Il divertimento è per tutti. Lo pagherai solo 60,98€, anziché 69,90€, grazie agli sconti folli presenti su Amazon. Non lasciartelo sfuggire.

Super Mario Party: iconico è dire poco

Super Mario Party è un gioco di tavolo virtuale che combina elementi classici della serie con una serie di mini-giochi frenetici. L’obiettivo è semplice: raccogliere stelle e monete, ma il percorso per farlo è pieno di sorprese e sfide. Ogni giocatore sceglie un personaggio e gira il dado per muoversi attraverso il tabellone, sfidando gli altri utenti in mini-sfide che metteranno alla prova la loro abilità e strategia.

Con una varietà di personaggi, abilità speciali e scelte tattiche, Super Mario Party è il capolavoro perfetto per le serate tra amici o le riunioni familiari; è apprezzato da persone di tutte le età. Provateci a giocare con i vostri cari; passerete ore indimenticabili.

La grafica di prima classe e cattura perfettamente l’atmosfera vivace e colorata del Regno dei Funghi. I dettagli dei protagonisti, dei livelli e dei mondi sono affinati con cura, il tutto coerentemente ad un’esperienza visiva accattivante e fedele allo stile Mario.

Il vero cuore di Super Mario Party sono i mini-giochi, e ce ne sono più di 80 tra cui scegliere. Ognuno di questi è unico e offre sfide divertenti e spesso imprevedibili. Dalle corse di go-kart alle sfide culinarie, ce n’è per tutti i gusti. Potrai giocare con quattro amici o sfidare l’IA in una competizione divertente. Grazie ad Amazon lo potrai portare a casa tua per soli 60,98€, risparmiando oltre il 10% rispetto al prezzo di listino; non lasciartelo sfuggire.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.