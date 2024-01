Super Mario Odyssey: vivi l'avventura più epica, oggi costa meno di 50€

Oggi ti parleremo di un vero e proprio capolavoro di casa Nintendo uscito per la Switch nel 2017. Certo, sono passati diversi anni dall’esordio sul mercato di questo gioiello videoludico, ma non possiamo non consigliartelo anche perché si trova in super sconto su Amazon ad un prezzo irresistibile. Super Mario Odyssey è il titolo più bello che sia uscito sulla console della grande N, secondo o pari merito alle saghe di Zelda. Bastano solo 49,50€ su Amazon, spese di spedizione comprese, per portarselo a casa; corri a prenderlo e fallo tuo adesso, ma non aspettar troppo; il costo potrebbe tornare al suo valore di listino e le scorte potrebbero terminare da un momento all’altro.

Super Mario Odyssey su Amazon: fallo tuo adesso

“Super Mario Odyssey” ti porta in un viaggio epico intorno al mondo; dovrai esplorare una varietà di mondi incredibili e affrontare cos’ì sfide uniche in ogni luogo. Da New Donk City alla desertica Tostarena, ogni livello offre nuovi paesaggi e sorprese, così il tuo viaggio sarà sempre fresco e coinvolgente.

Il gameplay di questo videogame è arricchito dalla presenza di Cappy, un cappello magico che offre a Mario nuove abilità. Attraverso l’utilizzo di questo accessorio, potrai controllare nemici, oggetti e persino persone, aprendo nuovi modi per affrontare le sfide e risolvere i puzzle. Non dimenticare che la grafica è sorprendente e dettagliata; i mondi sono ricchi di colori vivaci, animazioni fluide e dettagli che catturano l’attenzione. Ogni livello sarà un capolavoro visivo e creerà una user experience coinvolgente e visivamente appagante.

Un elemento divertente di “Super Mario Odyssey” è la vasta gamma di costumi e abiti disponibili per Mario: potrai personalizzare il tuo personaggio in base al tuo stile preferito, indossando abiti di diverse culture e epoche. In più, il divertimento continua anche “a gioco finito”: dopo aver completato la storia principale, potrai fare ancora molte attività e avrai tanti segreti da scoprire. A soli 49,50€ questo videogame non puoi proprio lasciartelo sfuggire.

